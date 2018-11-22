Синоптики предупреждают о тумане и гололедице в Украине

Иллюстративное фото (golos.kievcity.gov.ua)

Завтра в Украине осадков не ожидается

В Украине завтра, 23 ноября 2018 года, ожидается гололедица на дорогах, а также туман в Карпатах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометцентра.

Как отмечается, завтра в Украине осадков не ожидается, на дорогах, кроме южной части и большинства северных областей, местами ожидается гололедица. В Карпатах ночью и утром местами туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Температура ночью 4-9 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла; на Закарпатье ночью от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, днем 3-8 градусов тепла", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 22 ноября состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей сухое.

Как ссылается РБК-Украина, сегодня: 22 ноября 2018 года на всей территории Украины без осадков, температура воздуха днем от -2 до +7. В столице Украины 22 ноября также без осадков, днем от -1 до -3, ночью от -4 до -6. Ветер северный, 3-8 м/с.