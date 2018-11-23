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Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов в Україні 

Новини » Суспільство    23.11.2018 - 12:37
Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов в Україні 
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

26-27 листопада в Україні очікується, сніг, ожеледиця та сильний вітер

В Україні 26-27 листопада очікується сніг, ожеледиця та сильний вітер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, внаслідок впливу активного циклону вдень 26 листопада та протягом доби 27 листопада в Україні очікується ускладнення погодних умов.

Так, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см). Крім того, на дорогах країни очікується ожеледиця, в окремих районах - налипання мокрого снігу.

За даними синоптиків, 27 листопада у південних та центральних областях очікується сильний вітер, до 20 м/с.

Наголошується, що через ускладнення погодних умов можливі порушення у русі  транспорту на автомобільних дорогах вказаних областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 23 листопада 2018 року, в Україні очікується ожеледиця на дорогах, а також туман у Карпатах. 

Також повідомлялося, що в Україні станом на ранок, 23 листопада, стан покриття на автодорогах державного значення в більшості областей - сухий.

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