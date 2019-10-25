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Синоптики предупреждают о метеорологических явлениях в Украине

Новости » Общество    25.10.2019 - 08:58
Синоптики предупреждают о метеорологических явлениях в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня ночью и утром в Украине туман

Погода в Украине 25 октября ухудшится из-за тумана, видимость 200-500 м. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Как отмечается, сегодня ночью и утром в Украине туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

"По Киеву до конца суток 25 октября с сохранением ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). По Киевской области до конца суток 25 октября с сохранением ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - добавили в пресс-службе.

Отметим, в западных областях 25 октября переменная облачность, днем ожидается +17+20. Во Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях днем +19+21. В Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях днем будет +14+17.

РБК-Украина писало, что по прогнозу синоптика Наталки Диденко, ближайшие выходные обещают быть последними теплыми выходными.

Кроме того, с конца октября в Украине существенно похолодает, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег.

Сегодня в Украине похолодает Минздрав сообщил результаты анализа воздуха
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