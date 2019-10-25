Синоптики попереджають про метеорологічні явища в Україні

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні вночі та вранці в Україні туман

Погода в Україні 25 жовтня погіршиться через туман, видимість 200-500 м. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Як зазначається, сьогодні вночі та вранці в Україні туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

"По Києву до кінця доби 25 жовтня з утриманням вночі та в першій половині дня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). По Київській області до кінця доби 25 жовтня з утримання вночі та в першій половині дня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - додали у прес-службі.

Зазначимо, у західних областях 25 жовтня мінлива хмарність, вдень очікується +17+20. У Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областях вдень +19+21. У Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях вдень буде +14+17.

РБК-Україна писало, що за прогнозом синоптика Наталки Діденко, найближчі вихідні обіцяють бути останніми теплими вихідними.

Крім того, з кінця жовтня в Україні суттєво похолодає, а 30-31 жовтня навіть можливий мокрий сніг.