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До +14 на западе и -8 на востоке: прогноз на сегодня

Новости » Общество     17.02.2020 - 08:00
До +14 на западе и -8 на востоке: прогноз на сегодня
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Киеве сегодня без осадков, днем до +9

Погода в Украине сегодня, 17 февраля, отметится существенным потеплением на западе и юге, а также ночными заморозками на востоке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

По прогнозу украинских синоптиков, сегодня в западных областях ожидается до +10...+14 градусов выше нуля, в южных и центральных термометры покажут от +6 до +9 градусов, а на востоке и севере - от +3 до +7. Осадков сегодня не прогнозируют.

Ночью в восточных областях прогнозируют до -3...-8 градусов мороза. На остальной территории страны ночью температура будет колебаться от +4 до -3.

До +14 на западе и -8 на востоке: прогноз на сегодня

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве сегодня днем прогнозируют температуру воздуха от +7 до +9 градусов. Ночью термометры покажут до -1 градуса. Ожидается юго-западный ветер, 7-12 метров в секунду.

До +14 на западе и -8 на востоке: прогноз на сегодня

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды на ближайшую неделю. Прогнозировалось потепление на большинстве территории Украины, однако кратковременное. Уже в середине недели страну охватят дожди, и придет похолодание.

Также РБК-Украина писало, что синоптики резко изменили прогноз погоды на весну в Украине. Так, в начале марта ожидается от +4 до +10 днем в зависимости от региона. Существенное потепление прогнозируют уже во второй половине месяца.

Погода на сегодня: ночью похолодает до -10 Синоптики предупредили о тумане в Киеве
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