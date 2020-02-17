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Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Новини » Суспільство     17.02.2020 - 09:22
Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах
Ілюстративне фото (flickr.com/wsdot)

Сходження лавин можливо в горах Івано-Франківської області

Сьогодні, 17 лютого, в Карпатах очікується значна небезпека сходження снігових лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, небезпека снігових лавин очікується в горах Івано-Франківської області.

"За даними Укргідрометцентру, 17 лютого в результаті відлигу в горах Івано-Франківської області очікується значне сніголавинна небезпека (3 рівень)", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що днями гірські рятувальники в районі полонини Драгобрат у Карпатах знайшли п'ятьох туристів, що заблукали. В горах заблукали четверо українців і громадянка Литви.

Також рятувальники в горах Закарпатської області рятувальники знайшли чотирьох туристів, які заблукали. За даними служби, рятувальники знайшли двох туристів, які заблукали на горі Драгобрат під час катання на лижах. Під час пошуків до рятувальників вийшла 40-річна туристка, яка також втратила орієнтири з-за поганої видимості.

Крім цього повідомлялося, що сьогодні, 17 лютого, в Україні очікується істотне потепління на заході і півдні. Також прогнозують нічні заморозками на сході. У західних областях очікується до +10...+14 градусів вище нуля, у південних і центральних термометри покажуть від +6 до +9 градусів, а на сході та півночі - від +3 до +7. Опадів сьогодні не прогнозують.

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Новини України КарпатылавинаІвано-Франківська область
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