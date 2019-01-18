Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

В горах на Закарпатті існує загроза зсувів снігу на дороги

В українських Карпатах 18-19 січня 2019 року зберігається значна сніголавинна небезпека третього рівня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, значна сніголавинна небезпека зберігається в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. Крім того, в гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні вранці у Рахівському районі Закарпатської області на трасу Мукачево - Івано-Франківськ - Рогатин - Львів зійшла лавина, внаслідок цього було заблоковано дорогу на Івано-Франківськ. На момент сходження лавини та трасі не було ні машин, ні людей. Наразі рух транспорту по дорозі Н-09 після сходження лавини відновлено.

Як писало РБК-Україна, сьогодні, 18 січня 2019 року, на заході очікуються дощі з мокрим снігом, на решті території переважно без опадів, температура повітря вдень місцями підніметься до +8.