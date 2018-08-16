Синоптики предупреждают о грозах в Украине

Грозы ожидаются в Киевской, Винницкой и Черкасской областях

В Киевской, Винницкой и Черкасской областях в течение дня, 16 августа ожидаются дожди с грозами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно данным синоптиков, в Киеве в ближайшие 3 часа с удержанием до конца суток 16 августа гроза, местами шквалы 24 м/с, местами град.

Кроме того, по Киевской области в ближайшие 3 часа с удержанием до конца суток 16 августа гроза, шквалы 24 м/с.

"В ближайший час и до конца суток 16 августа в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с, местами 24м/с", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 16 августа 2018 года на западе и местами на востоке и в центре Украины ожидаются дожди с грозами, на всей остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +35.

В Киеве сегодня ожидаются дожди с грозами, температура днем от +26 до +28 градусов тепла, ночью от +18 до +20.

Также сообщалось, что в Киеве до 17 августа 2018 года будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как отмечалось, чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится в Киеве в период с 14 по 17 августа. Киевлян призывают осторожно обращаться с огнем, в том числе в лесопарковых зонах.

Кроме того, синоптики предупреждали о высоком уровне загрязнения воздуха в Киеве в течение дня, 16 августа. Как сообщалось, концентрации диоксида азота и формальдегида в воздухе превысили допустимые нормы.