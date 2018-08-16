Синоптики попереджають про грози в Україні

Грози очікуються в Київській, Вінницькій та Черкаській областях

У Київській, Вінницькій та Черкаській областях протягом дня, 16 серпня очікуються дощі з грозами. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укргідрометцентр.

Згідно з даними синоптиків, у Києві у найближчі 3 години з утриманням до кінця доби 16 серпня гроза, місцями шквали 24 м/с, подекуди град.

Окрім того, по Київській області у найближчі 3 години з утриманням до кінця доби 16 серпня гроза, шквали 24 м/с.

"У найближчу годину і до кінця доби 16 серпня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях грози, місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с, подекуди 24м/с", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, згідно з прогнозом синоптиків, 16 серпня 2018 року на заході і, місцями, на сході та у центрі України очікуються дощі з грозами, на всій решті території без опадів, температура повітря підніметься до +35.

У Києві сьогодні очікуються дощі з грозами, температура вдень від +26 до +28 градусів тепла, вночі від +18 до +20.

Також повідомлялося, що у Києві до 17 серпня 2018 року буде утримуватися надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як зазначалося, надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримається у Києві у період з 14 по 17 серпня. Киян закликають обережно поводитися із вогнем, зокрема у лісопаркових зонах.

Окрім того, синоптики попереджали про високий рівень забруднення повітря у Києві протягом дня, 16 серпня. Як повідомлялося, концентрації діоксиду азоту та формальдегіду у повітрі перевищили допустимі норми.