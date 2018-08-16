У Києві сьогодні збережеться високий рівень забруднення повітря

Концентрації діоксиду азоту та формальдегіду перевищили допустимі норми

У Києві протягом дня, 16 серпня, збережеться високий рівень забруднення повітря. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

Згідно з даними синоптиків, з 4 серпня у м. Києві продовжують спостерігатися метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

За даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського, 13-14 серпня рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація), в районах: площ Бессарабської та Деміївської; вулиці Довженка та проспекту Перемоги. Рівень забруднення формальдегідом досяг 5-7,7 середньодобових ГДК, в районах: вулиць Попудренка, Довженка, Каунаської; проспектів Оболонського та Перемоги; бульвару Л.Українки; площ Бессарабської та Деміївської.

Зазначимо, згідно з прогнозом синоптиків, 16 серпня 2018 року на заході і, місцями, на сході та у центрі України очікуються дощі з грозами, на всій решті території без опадів, температура повітря підніметься до +35.

У Києві сьогодні очікуються дощі з грозами, температура вдень від +26 до +28 градусів тепла, вночі від +18 до +20.

Також повідомлялося, що у Києві до 17 серпня 2018 року буде утримуватися надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як зазначалося, надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримається у Києві у період з 14 по 17 серпня. Киян закликають обережно поводитися із вогнем, зокрема у лісопаркових зонах.