У Києві до 17 серпня буде утримуватися надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Киян закликають обережно поводитися із вогнем

У Києві до 17 серпня 2018 року буде утримуватися надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться у повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримається у Києві у період з 14 по 17 серпня. Киян закликають обережно поводитися із вогнем, зокрема у лісопаркових зонах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні сьогодні, 14 серпня 2018 року, збережеться найвищий рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, за даними Держслужби України з надзвичайних ситуацій, на пожежах в України за тиждень, з 6 по 12 серпня 2018 року, загинули 18 осіб. Загалом, рятувальники ліквідували майже 2 тис. пожеж, на яких врятувати вдалося 31 особу. Загинуло ж на пожежах за тиждень 18 осіб, завдані вогнем збитки становлять понад 7,3 млн гривень. Також повідомлялося, що на водоймах України за тиждень загинула 81 особа.

Також повідомлялося, що у Києві, на Подолі, сьогодні вночі, 14 серпня, сталася пожежа в Київській міській клінічній лікарні №15.