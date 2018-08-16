Погода на сьогодні: в Україні місцями очікуються дощі з грозами, температура до +35

У Києві сьогодні очікується гроза

Погода на сьогодні: 16 серпня 2018 року на заході і, місцями, на сході та у центрі України очікуються дощі з грозами, на всій решті території без опадів, температура повітря підніметься до +35. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах сьогодні

За даними синоптиків, на заході України очікуються дощі з грозами, температура від +23 до +26 градусів, вночі до +19. На півночі України місцями також очікуються дощі з грозами, температура від +26 до +30 градусів вдень і до +20 вночі, у центральних областях без опадів, тільки у Вінницькій області можливий дощ, температура повітря від +30 до +32, вдень до +19 вночі. У східних областях без опадів, денна температура від +31 до +35, вночі - до +20 градусів. На півдні вдень від +33 до +35, вночі - до +20, у Криму також без опадів, температура підніметься до +34, вночі до +19.

Погода у Києві на сьогодні

У Києві сьогодні очікуються дощі з грозами, температура вдень від +26 до +28 градусів тепла, вночі від +18 до +20.