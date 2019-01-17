Синоптики предупреждают о гололедице в Киеве

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Завтра в Киеве существенных осадков не ожидается

В Киеве завтра, 18 января 2019 года, ожидается гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, завтра в Киеве существенных осадков не ожидается, ожидается облачная погода с прояснениями, ветер до 7-12 м/с.

По данным синоптиков, завтра в Киеве ночью температура воздуха составит около 0 градусов, днем от +1 до +3 градусов тепла. Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда.

Напомним, ранее сообщалось, что, по данным синоптиков, на западе Украины сегодня, 17 января, ожидается усиление ветра до 20 м/с.

Как писало РБК-Украина, в Киеве в ближайшие дни синоптики прогнозируют потепление, которое приведет к гололеду и образованию ледяных сосулек.

Также сообщалось, что в Карпатах по состоянию на 17 января 2019 года наблюдается туман и усиление ветра, температура воздуха опустилась ниже -4 градусов мороза, высота снежного покрова местами превышает один метр.