ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Синоптики предупреждают о сильном ветре на западе Украины

Новости » Общество    17.01.2019 - 09:47
Синоптики предупреждают о сильном ветре на западе Украины
Иллюстративное фото (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с

В западных областях Украины сегодня, 17 января, ожидается сильный ветер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что, по данным Гидрометцентра, 17 января в западных областях прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ближайшие дни синоптики прогнозируют потепление, которое приведет к гололеду и образованию ледяных сосулек.  Сегодня в столице будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. В то же время вследствие температурных перепадов на крышах домов и на деревьях будут образовываться ледяные сосульки. С повышением температуры риск их падения будет только увеличиваться.

На остальной территории Украины сегодня ночью от -5 до -10, в восточных и центральных областей до -12, на крайнем западе страны и в Крыму от 0 до -5; днем от -2 до +3. В западных областях и на юге Одесской области от +2 до +7, в восточной части от -1 до -6.

 

Погода на сегодня: в Украине без осадков, днем до +6
Новости Украины Гидрометцентрветерсиноптики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь