Синоптики предупреждают о сильном ветре на западе Украины

Иллюстративное фото (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с

В западных областях Украины сегодня, 17 января, ожидается сильный ветер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что, по данным Гидрометцентра, 17 января в западных областях прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ближайшие дни синоптики прогнозируют потепление, которое приведет к гололеду и образованию ледяных сосулек. Сегодня в столице будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. В то же время вследствие температурных перепадов на крышах домов и на деревьях будут образовываться ледяные сосульки. С повышением температуры риск их падения будет только увеличиваться.

На остальной территории Украины сегодня ночью от -5 до -10, в восточных и центральных областей до -12, на крайнем западе страны и в Крыму от 0 до -5; днем от -2 до +3. В западных областях и на юге Одесской области от +2 до +7, в восточной части от -1 до -6.