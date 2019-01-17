Синоптики рассказали о погоде в Карпатах

Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

В Карпатах сегодня туман и ветер

В Карпатах по состоянию на 17 января 2019 года наблюдается туман и усиление ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, по состоянию на восемь часов утра на Сл Пожежевская температура воздуха составляет -4,2 градуса мороза, порывы ветра до 15 м/с, низкая облачность, видимость ограничена. Кроме того, отмечается, что на указанном участке высота снежного покрова составляет от 32 до 110 см, снег метелевых, слабо закреплен.

Также сообщается, что на Сл Плай температура воздуха составила -3,9 градусов мороза, порывы ветра до 10 м/с и туман. Высота снежного покрова составляет 28-79 см, снег свежий, пылевидный, умеренно закреплен.

Напомним, ранее сообщалось, что в западных областях Украины сегодня, 17 января, ожидается усиление ветра до 20 м/с.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Украине осадков не ожидается, температура воздуха днем местами поднимется до +6. В Киеве без осадков, днем от -1 до +1.