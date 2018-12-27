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Синоптики предупреждают о гололедице в Киеве

Новости » Общество    27.12.2018 - 10:08
Синоптики предупреждают о гололедице в Киеве
Иллюстративное фото (УНИАН)

Существенных осадков в столице не прогнозируют

В Киеве сегодня, 27 декабря, без существенных осадков, на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщили РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается, в столице в четверг будет облачно, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток около 0°.

Напомним, в Украине сегодня, 27 декабря, в некоторых областях синоптики прогнозируют небольшой умеренный снег, в западных областях днем преимущественно дождь, в северных и центральных областях днем без существенных осадков. На дорогах вчікується гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/сек. Температура в течение суток от -3 до +2 градусов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на утро 27 декабря после снегопадов в Полтавской области восстановили движение транспорта. Кроме того, из-за снегопадов в области "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда.

Кроме того, по состоянию на 27 декабря из-за непогоды в Украине без света остаются 104 населенных пункта в пяти областях. В частности, в Днепропетровской области - 65, Полтавской - 18, Кировоградской - 10, Донецкой - 8 и Черновицкой - 3 населенных пункта.

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