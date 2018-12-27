Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві

Ілюстративне фото (УНІАН)

Істотних опадів у столиці не прогнозують

У Києві сьогодні, 27 грудня, без істотних опадів, на дорогах очікується ожеледиця. Про це повідомили РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначається, у столиці у четвер буде хмарно, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби близько 0º.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 27 грудня, у деяких областях синоптики прогнозують невеликий помірний сніг, у західних областях вдень переважно дощ, у північних та центральних областях вдень без істотних опадів. На дорогах очікується ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від -3 до +2 градусів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на ранок 27 грудня після снігопадів в Полтавській області відновили рух транспорту. Крім того, через снігопади в області "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди.

Крім того, станом на 27 грудня, через негоду в Україні без світла залишаються 104 населених пункти в п'яти областях. Зокрема, у Дніпропетровській області - 65, Полтавській - 18, Кіровоградській - 10, Донецькій - 8 і Чернівецькій - 3 населених пункти.