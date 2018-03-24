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Синоптики предупреждают о гололедице в Киеве

НовостиОбщество    24.03.2018 - 09:50
Фото: гололедица (УНИАН)
Фото: гололедица (УНИАН)

В Киеве днем без существенных осадков

В Киеве сегодня, 24 марта 2018 года, ожидается гололедица на дорогах, днем без существенных осадков. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Гидрометцентр.

"Сегодня, 24 марта, в столице ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный 5-10 м/с, температура днем от +2 до +4", - говорится в сообщении.

В связи с этим в КГГА водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге, включить габаритные огни или противотуманные фонари, воздержаться от резких маневров, а также не использовать летние шины.

Пешеходам рекомендуют быть внимательными на тротуарах, ходить не спеша, а при переходе через дорогу учитывать, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Фото: РБК-Украина

Напомним, 18 марта в горах Ивано-Франковской области сошла лавина, в результате инцидента жертв и ущерба нет.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Украины 24 марта Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках Украины
Теги публикации: Киев, Гидрометцентр, гололедица, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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