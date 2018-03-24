Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві

У Києві вдень без істотних опадів

У Києві сьогодні, 24 березня 2018 року, очікується ожеледиця на дорогах, вдень без істотних опадів. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Гідрометцентр.

"Сьогодні, 24 березня, у столиці очікується мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний 5-10 м/с, температура вдень від +2 до +4", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим у КМДА водіїв закликають дотримуватися швидкісного режиму та дистанції на дорозі, включити габаритні вогні або протитуманні ліхтарі, утриматися від різких маневрів, а також не використовувати літні шини.

Пішоходам рекомендують бути уважними на тротуарах, ходити не поспішаючи, а при переході через дорогу враховувати, що гальмівний шлях автомобіля на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів.

Фото: РБК-Україна

Нагадаємо, 18 березня у горах Івано-Франківської області зійшла лавина, в результаті інциденту жертв і збитків немає.