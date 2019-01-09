ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до -14

Новини » Суспільство    09.01.2019 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до -14
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, вдень від -7 до -9

Погода на сьогодні: 9 січня 2019 року в Україні місцями очікується сніг, температура повітря вдень місцями знизиться до -14. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході сьогодні очікується сніг, температура повітря вдень від -2 до -8, вночі від -6 до -12. На півночі України без опадів, тільки в сумській області очікується сніг, вдень від -5 до -9, вночі від -12 до -15. У центрі країни від -5 до -7, а вночі від -12 до -14.

У східних областях вдень сніг і від -2 до -5, вночі від -5 до -8. На півдні без опадів, температура вдень від -1 до +1, вночі від -10 до -13. У Криму сонячно, вдень від+2 до +4, вночі від -6 до -8.

Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до -14

Фото: прогноз на 9 січня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 9 січня без опадів, вдень від -7 до -9, а вночі від -12 до -14, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У Карпатах випало майже 1,3 м снігу У Києві сьогодні очікується ожеледиця на дорогах
Новини України Гідрометцентрснегпохолодание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся