Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до -14

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, вдень від -7 до -9

Погода на сьогодні: 9 січня 2019 року в Україні місцями очікується сніг, температура повітря вдень місцями знизиться до -14. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході сьогодні очікується сніг, температура повітря вдень від -2 до -8, вночі від -6 до -12. На півночі України без опадів, тільки в сумській області очікується сніг, вдень від -5 до -9, вночі від -12 до -15. У центрі країни від -5 до -7, а вночі від -12 до -14.

У східних областях вдень сніг і від -2 до -5, вночі від -5 до -8. На півдні без опадів, температура вдень від -1 до +1, вночі від -10 до -13. У Криму сонячно, вдень від+2 до +4, вночі від -6 до -8.

Фото: прогноз на 9 січня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 9 січня без опадів, вдень від -7 до -9, а вночі від -12 до -14, вітер південно-східний, 5-10 м/с.