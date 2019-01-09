Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Києва

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Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом

У Києві сьогодні, 9 січня, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, згідно із прогнозом синоптиків, 9 січня у Києві на дорогах ожеледиця.

З метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Поради водіям:

дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, – удар, спрямований на вас, зменшить силу;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

коли перебігаєте дорогу перед автомобілем врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;

обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.

Зазначимо, 9 січня 2019 року в Україні місцями очікується сніг, температура повітря вдень місцями знизиться до -14.

У Києві, згідно із прогнозом синоптиків, 9 січня без опадів, вдень від -7 до -9, а вночі від -12 до -14, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Як писав Styler, народний синоптик Наталка Діденко застерегла українців і повідомила про те, що в середу все ще будуть відчутні холоди.

За словами синоптика, холодна повітряна маса арктичного походження охопить усі області. Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть -8 -14 градусів. На півночі, заході та в центрі до -12 -16 градусів, місцями ймовірно до -20 градусів.

Також повідомлялося, що в Україні протягом найближчих семи днів очікуються скачки температури повітря - від впевнено морозної погоди в першій половині тижня і до відлиги в кінці тижня і на початку наступного.