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Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Києва

Новини » Суспільство    09.01.2019 - 08:34
Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Києва
Ілюстративне фото (УНІАН)

Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом

У Києві сьогодні, 9 січня, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, згідно із прогнозом синоптиків, 9 січня у Києві на дорогах ожеледиця.

З метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Поради водіям:

  • дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;
  • при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
  • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
  • в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

  • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
  • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
  • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
  • якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, – удар, спрямований на вас, зменшить силу;
  • будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
  • коли перебігаєте дорогу перед автомобілем врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;
  • обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.

Зазначимо, 9 січня 2019 року в Україні місцями очікується сніг, температура повітря вдень місцями знизиться до -14.

У Києві, згідно із прогнозом синоптиків, 9 січня без опадів, вдень від -7 до -9, а вночі від -12 до -14, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

    Як писав Styler, народний синоптик Наталка Діденко застерегла українців і повідомила про те, що в середу все ще будуть відчутні холоди.

    За словами синоптика, холодна повітряна маса арктичного походження охопить усі області. Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть -8 -14 градусів. На півночі, заході та в центрі до -12 -16 градусів, місцями ймовірно до -20 градусів.

    Також повідомлялося, що в Україні протягом найближчих семи днів очікуються скачки температури повітря - від впевнено морозної погоди в першій половині тижня і до відлиги в кінці тижня і на початку наступного.

    Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до -14 З Києво-Печерської лаври зникли кілька цінних ікон, - Нищук
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