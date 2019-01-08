В Украине завтра ожидается снег и до -10 градусов мороза

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ночью ожидается до -16 градусов мороза

В Украине завтра, 9 января 2019 года, ожидается снег и до -10 градусов мороза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинского гидрометцентра в Facebook.

Как отмечается, завтра в восточных областях Украины ожидается умеренный, а в западных областях небольшой (ночью на Закарпатье значительный) снег, на остальной территории страны осадков не ожидается, на дорогах - гололедица, ветер до 10 м/с.

"Температура ночью 11-16 градусов мороза, в западных, восточных, Днепропетровской областях 5-10 градусов мороза; днем 4-9 градусов мороза, на Прикарпатье, Закарпатье и юге страны 1-6 градусов мороза, в Крыму и на юге Одесской области 0-5 градусов тепла", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах по состоянию на 8 января 2019 года высота снежного покрова местами достигает 127 см.

Отметим, сегодня, 8 января 2019 года, в большинстве регионов Украины ожидается снег, на севере и в центре без осадков, температура воздуха днем местами упадет до -9.