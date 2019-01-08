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Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Києва 9 січня

Новини » Суспільство    08.01.2019 - 15:04
Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Києва 9 січня
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Завтра у Києві істотних опадів не очікується

У Києві завтра, 9 січня 2019 року, очікується ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, завтра у Києві істотних опадів не очікується. Повідомляється, що 9 січня у столиці буде хмарно з проясненнями, вітер до 10 м/с, температура вночі від -12 до -14 градусів морозу, вдень - від -7 до -9 градусів морозу.

Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендують дотримуватись порад під час ожеледиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні завтра, 9 січня 2019 року, очікується сніг та до -10 градусів морозу. Вночі очікується до -16 градусів морозу.

Також повідомлялося, що у Карпатах станом на 8 січня 2019 року висота снігового покриву місцями досягає 127 см. Найбільше снігу випало на Драгобраті.

Як зазначалося, у зв'язку зі снігопадами у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, у горах Львівської області сьогодні, 8 січня, збережеться значна небезпека сходження лавин (3 рівня). 

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