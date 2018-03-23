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Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Украины 24 марта

НовостиОбщество    23.03.2018 - 14:16
Фото: на дорогах страны ожидается гололедица (andreiuqw twitter)
Фото: на дорогах страны ожидается гололедица (andreiuqw twitter)

На юго-востоке Украины ожидается мокрый снег

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Украины завтра, 24 марта 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укргидрометцентра в Facebook.

"Прогноз погоды по Украине 24 марта: на дорогах страны местами гололедица.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром мокрый снег, местами налипание мокрого снега и гололед, днем без осадков. Температура воздуха в указанных регионах ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла; в Крыму небольшой дождь, температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем от 5 до 10 градусов тепла.

"На остальной территории переменная облачность, без осадков; температура ночью 6-11 градусов мороза, в северных областях местами 12-15 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла, на Закарпатье до 9 градусов тепла", - говорится в сообщении.

 

Прогноз погоды по Украине 24 марта: В южных, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях...

Опубликовано Украинский гидрометцентр 23 март 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках Украины сегодня, 23 марта 2018 года.

Украина и Франция подпишут соглашение о закупке вертолетов для ГСЧС Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, температура до +8
Теги публикации: ГСЧС, гололедица    Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, ПриватБанк, Тарута Сергей, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Николаев, Херсон, Горловка, Славянск, Новости АТО, Авдеевка, Народный фронт, ДНР, ЛНР, законопроект, пенсионная реформа, Призыв в армию, Геннадий Труханов, Мобилизация, Выборы в России, Тарута
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