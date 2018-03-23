Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах України 24 березня

На південному сході України очікується мокрий сніг

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах України завтра, 24 березня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Укргідрометцентру у Facebook.

"Прогноз погоди по Україні 24 березня: на дорогах країни подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях очікується хмарна погода з проясненнями, вночі та вранці мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь, вдень без опадів. Температура повітря у вказаних регіонах вночі становитиме від 0 до 5 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла; в Криму невеликий дощ, температура вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень від 5 до 10 градусів тепла.

"На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура вночі 6-11 градусів морозу, у північних областях місцями 12-15 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла, на Закарпатті до 9 градусів тепла", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди по Україні 24 березня: У південних, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях... Опубліковано Український гідрометцентр 23 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики попереджають про підйоми рівнів води на річках України сьогодні, 23 березня 2018 року.