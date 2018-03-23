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Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах України 24 березня

НовиниСуспільство    23.03.2018 - 14:16
Фото: на дорогах країни очікується ожеледиця (andreiuqw twitter)
Фото: на дорогах країни очікується ожеледиця (andreiuqw twitter)

На південному сході України очікується мокрий сніг

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах України завтра, 24 березня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Укргідрометцентру у Facebook.

"Прогноз погоди по Україні 24 березня: на дорогах країни подекуди ожеледиця. 
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях очікується хмарна погода з проясненнями, вночі та вранці мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь, вдень без опадів. Температура повітря у вказаних регіонах вночі становитиме від 0 до 5 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла; в Криму невеликий дощ, температура вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень від 5 до 10 градусів тепла.

"На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура вночі 6-11 градусів морозу, у північних областях місцями 12-15 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла, на Закарпатті до 9 градусів тепла", - йдеться у повідомленні.

 

Прогноз погоди по Україні 24 березня: У південних, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях...

Опубліковано Український гідрометцентр 23 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики попереджають про підйоми рівнів води на річках України сьогодні, 23 березня 2018 року.

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Теги публікації: ДСНС, гололедица    Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, ПриватБанк, Тарута Сергій, Російська Федерація, Сполучені Штати Америки, Миколаїв, Херсон, Горлівка, Слов'янськ, Новини АТО, Авдіївка, Народний фронт, ДНР, ЛНР, законопроект, пенсионная реформа, Призов в армію, Генадій Труханов, Мобілізація, Вибори в Росії, Тарута
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