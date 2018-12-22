Синоптики предупреждают о гололеде в Киеве

Иллюстративное фото (УНИАН)

Также сегодня в Киеве ожидается мокрый снег и дождь

В Киеве сегодня, 22 декабря, ожидается мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Как сообщается, сегодня в Киеве будет облачно и возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, отдельные порывы 15-18 м/сек. Температура днем от +1 до +3.

Кроме того, для предупреждения травматизма и аварийных ситуаций водителей и пешеходов призывают быть осторожными и соблюдать меры осторожности.

Напомним, что по данным синоптиков сегодня, 22 декабря, на всей территории Украины ожидаются дожди с мокрым снегом, температура воздуха днем от +1 до +8.

На западе дожди с мокрым снегом, температура воздуха от -4 до +7. В северных областях от -5 до +3. В центре температура воздуха днем от +1 до +4, ночью от -1 до -5. На востоке от -4 до +4. На юге тоже дожди с мокрым снегом, температура от -1 до +7. В Крыму дожди, днем от +6 до +8, ночью от -2 до -4

Ранее РБК-Украина сообщало, что по данным синоптиков, в западных областях Украины сегодня, 22 декабря 2018 года, ожидается ухудшение погодных условий. В частности, усиление ветра до 20 м/с, мокрый снег и дождь..