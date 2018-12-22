Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві

Ілюстративне фото (УНІАН)

Також сьогодні у Києві очікується мокрий сніг та дощ

У Києві сьогодні, 22 грудня, очікується мокрий сніг з дощем, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Як повідомляється, сьогодні у Києві буде хмарно та можливі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, окремі пориви 15-18 м/с. Температура вдень від +1 до +3.

Крім того, для попередження травматизму та аварійних ситуацій водіїв і пішоходів закликають бути обережними та дотримуватися заходів обережності.

Нагадаємо, що за даними синоптиків сьогодні, 22 грудня, на всій території України очікуються дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень від +1 до +8.

На заході дощі з мокрим снігом, температура повітря від -4 до +7. У північних областях від -5 до +3. В центрі температура повітря вдень від +1 до +4, вночі від -1 до -5. На сході від -4 до +4. На півдні теж дощі з мокрим снігом, температура від -1 до +7. У Криму дощі, вдень від +6 до +8, вночі від -2 до -4

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними синоптиків, у західних областях Україні сьогодні, 22 грудня 2018 року, очікується погіршення погодних умов. Зокрема, посилення вітру до 20 м/с, мокрий сніг та дощ..