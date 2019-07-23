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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Новости » Общество    23.07.2019 - 09:02
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности
Иллюстративное фото (pixabey.com)

В Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях чрезвычайный уровень пожарной опасности

Погода в Украине 23 июля способствует повышению уровня пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Так, 23-25 июля в южных, восточных, центральных, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, РБК-Украина писало прогноз погоды на сегодня. Как отмечается, по всей территории страны сегодня дожди и грозы. На юге, в Запорожской и Крымской областях температура воздуха днем поднимется до +31. В Киеве сегодня +23+25, ночью ожидается +15+17. В столице дождь.

По данным синоптиков до конца недели в Украине ожидается дождливая погода, возможно похолодание. Теплее всего в течение недели будет на юге страны.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным синоптика Наталки Диденко, в Украину идет новый атмосферный фронт, который принесет с собой дожди и похолодание.

Также синоптики предупреждали о грозе в ближайшие дни. 23 июля в южной части, днем и в восточных и Днепропетровской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек.

Сегодня Украину накроют дожди и грозы Синоптики предупреждают о грозах в ближайшие дни
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