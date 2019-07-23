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Сегодня Украину накроют дожди и грозы

Новости » Общество    23.07.2019 - 08:00
Сегодня Украину накроют дожди и грозы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных и восточных, северных и южных областях сегодня дожди и грозы

Погода в Украине сегодня, 23 июля, резко ухудшилась, во всех областях дожди и грозы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в западных и восточных, северных и южных областях сегодня дожди и грозы. Температура воздуха днем на западе составляет +20+24, ночью ожидается +12+15. На востоке страны температура воздуха днем достигнет +28+31. В Полтавской, Днепровской, Запорожской, Черкасской областях температура воздуха днем упадет до +23+25.

В центре страны также дожди с грозами. Температура воздуха днем составляет +23+25, а ночью +14+16. В южных областях температура воздуха днем поднимется до +26+29, ночью ожидается +17+19. В Крыму и Крымской области +29+31, ночью ожидается +17+19.

Сегодня Украину накроют дожди и грозы

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в Киеве сегодня +23+25, ночью ожидается +15+17. В столице дождь.

Сегодня Украину накроют дожди и грозы

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