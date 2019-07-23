Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

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В Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Погода в Україні 23 липня сприяє підвищенню рівня пожежної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Так, 23-25 липня у південних, східних, центральних, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало прогноз погоди на сьогодні. Як зазначається, по всій території країни сьогодні дощі та грози. На півдні, у Запорізькій та Кримській областях температура повітря вдень підніметься до +31. У Києві сьогодні +23+25, вночі очікується +15+17. У столиці дощ.

За даними синоптиків до кінця тижня в Україні очікується дощова погода, можливе похолодання. Найтепліше протягом тижня буде на півдні країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними синоптика Наталки Діденко, в Україну йде новий атмосферний фронт, який принесе з собою дощі і похолодання.

Також синоптики попереджали про грози найближчими днями. 23 липня у південній частині, вдень також і у східних та Дніпропетровській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.