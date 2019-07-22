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Синоптики предупреждают о грозах в ближайшие дни

Новости » Общество    22.07.2019 - 15:30
Синоптики предупреждают о грозах в ближайшие дни
Иллюстративное фото (pixabay.com)

23 июля у южной части Украины и в восточной, а также в Днепропетровской области ожидаются грозы

Погода в Киеве сегодня будет дождливой и в некоторых местах с грозой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По информации ГСЧС, 22 июля днем в Украине, кроме восточных и большинстве южных областей будут грозы.

"23 июля в южной части, днем и в восточных и Днепропетровской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с ( 1 уровень опасности, желтый)", - предупреждает ГСЧС.

Синоптики предупреждают о грозах в ближайшие дниФото: прогноз погоды в Украине 22 июля

Напомним, в Киеве на сегодня объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в ближайшие часы с сохранением до конца дня, 22 июля, ожидается гроза, температура от +26 до +28, возможно усиление ветра до 24 м/сек. В случае усиления ветра киевлянам рекомендуют плотно закрыть окна, держаться подальше от рекламных щитов и избегать пребывания вблизи крупных деревьев.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по данным синоптиков до конца недели в Украине ожидается дождливая погода, возможно похолодание. Теплее всего в течение недели будет на юге страны.

Кроме того, по данным синоптика Наталки Диденко, в Украину идет новый атмосферный фронт, который принесет с собой дожди и похолодание.

Завтра в Украине будут преобладать дожди В Киеве на сегодня объявлено штормовое предупреждение
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