Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Погода в Украине 8 июля будет способствовать повышению уровня пожарной опасности до чрезвычайного. Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозу Гидрометцентра, 8 июля в Украине, кроме Закарпатья, большинства районов Черниговской, Житомирской, Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 8 июля, в Украине ожидается дождливая погода почти во всех областях, также ожидаются грозы, температура днем до +29. По прогнозу синоптиков, сегодня в восточных, южных, большинстве западных, центральных и северных областях ожидаются дожди с грозами. Осадки обойдут только Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Киевскую и Черниговскую области.

Как сообщало РБК-Украина, синоптики предупреждали, что июль будет самым теплым месяцем года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и жаркими засушливыми периодами.

Напомним, в Украине из-за сильного ветра и дождя произошло обесточивание 132 населенных пунктов в 7 областях.