Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

Погода в Україні 8 липня сприятиме підвищенню рівня пожежної небезпеки до надзвичайного. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За прогнозом Гідрометцентру, 8 липня в Україні, крім Закарпаття, більшості районів Чернігівської, Житомирської, Волинської, Дніпропетровської, Івано-Франківської областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 8 липня, в Україні очікується дощова погода майже у всіх областях, також очікуються грози, температура вдень до +29. За прогнозом синоптиків, сьогодні в східних, південних, більшості західних, центральних і північних областях очікуються дощі з грозами. Опади оминуть тільки Волинську, Рівненську, Житомирську, Київську та Чернігівську області.

Як повідомляло РБК-Україна, синоптики попереджали, що липень буде найтеплішим місяцем року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами і жаркими посушливими періодами.

Нагадаємо, в Україні через сильний вітер і дощі сталося знеструмлення 132 населених пунктів у 7 областях.