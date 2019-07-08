Сегодня в Украине ожидаются грозы, днем до +29

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве облачно с прояснением, днем до +23

Погода в Украине: сегодня, 8 июля, будет дождливой почти во всех областях, также ожидаются грозы, температура днем до +29. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, сегодня в восточных, южных, большинстве западных, центральных и северных областях ожидаются дожди с грозами. Осадки обойдут только Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Киевскую и Черниговскую области. Днем температура воздуха будет колебаться от +20 на западе до +29 на востоке, ночью столбики термометров покажут от +9 на западе до +22 на юге.

В Крыму сегодня также прогнозируются дожди с грозами, днем от +26 до +28, ночью от +16 до +18.

Погода в Киеве на сегодня

По данным синоптиков, в столице в понедельник, 8 июля, ожидается сухая, но облачная погода. Температура воздуха днем будет колебаться от +21 до +23, а ночью от +15 до +17. Ветер северо-западный 5-10 м/с.