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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 08:41
Фото: иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)
Фото: иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

Пожарная опасность объявлена по всей стране, кроме Карпатского региона

В Украине 4 июня сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что по данным Гидрометцентра, 4 июня в Украине, кроме большинства районов Карпатского региона, сохраняется чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области четвертые сутки горит Лубенская свалка. В частности, пожар на территории городской свалки в Лубнах возник 31 мая, огонь уничтожил отходы на площади 1,2 га. Для тушения пожара привлечено отделение пожарно-спасательной службы, мотопомпа и 3 единицы специальной техники.

 

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Теги публикации: ГСЧС, пожарная опасность, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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