Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

Пожарная опасность объявлена по всей стране, кроме Карпатского региона
В Украине 4 июня сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что по данным Гидрометцентра, 4 июня в Украине, кроме большинства районов Карпатского региона, сохраняется чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.
Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области четвертые сутки горит Лубенская свалка. В частности, пожар на территории городской свалки в Лубнах возник 31 мая, огонь уничтожил отходы на площади 1,2 га. Для тушения пожара привлечено отделение пожарно-спасательной службы, мотопомпа и 3 единицы специальной техники.