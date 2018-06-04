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Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 08:41
Фото: ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)
Фото: ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)

Пожежна небезпека оголошена по всій країні, крім Карпатського регіону

В Україні 4 червня зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що за даними Гідрометцентру, 4 червня в Україні, крім більшості районів Карпатського регіону, зберігається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Полтавській області четверту добу горить Лубенське звалище. Зокрема, пожежа на території міського сміттєзвалища в Лубнах виникла 31 травня, вогонь знищив відходи на площі 1,2 га. Для гасіння пожежі залучено відділення пожарноспасательной служби, мотопомпу та 3 одиниці спеціальної техніки.

 

Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, температура до +28
Теги публікації: ДСНС, пожарная опасность, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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