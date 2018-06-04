Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека оголошена по всій країні, крім Карпатського регіону
В Україні 4 червня зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що за даними Гідрометцентру, 4 червня в Україні, крім більшості районів Карпатського регіону, зберігається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Полтавській області четверту добу горить Лубенське звалище. Зокрема, пожежа на території міського сміттєзвалища в Лубнах виникла 31 травня, вогонь знищив відходи на площі 1,2 га. Для гасіння пожежі залучено відділення пожарноспасательной служби, мотопомпу та 3 одиниці спеціальної техніки.