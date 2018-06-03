В Полтавской области четвертые сутки горит Лубенская свалка

По состоянию на воскресенье, 3 июня, тушение пожара продолжается на площади 0,35 га

В Лубнах (Полтавская область) 31 мая произошел пожар на городской свалке. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Полтавской области.

"Продолжается ликвидация пожара на Лубенской городской свалке твердых бытовых отходов КП «Чистый город», который возник 31 мая. Огнем уничтожено мусор на площади 1,2 га", - говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлечено одно отделение 18-й Государственной пожарно-спасательной службы, мотопомпа и 3 единицы приспособленной техники.

Отмечается, что по состоянию на 20:00 субботы, 2 июня, пожар был ликвидирован на площади 0,85 га, а в воскресенье, 3 июня, тушение пожара продолжается на общей площади 0,35 га.

Фото: пожар на свалке в Лубнах

Напомним, согласно сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Украине до 4 июня сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности, поэтому значительно увеличивается риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.