Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине

Чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности ожидается сегодня, 6 августа

В Украине сегодня, 6 августа ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности в некоторых областях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, согласно информации синоптиков, в Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Ровенской, а также в Полтавской, Житомирской и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в курортной зоне города Коблево произошел пожар торговых павильонов рядом с базой отдыха Днестр. По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет. Причины устанавливают сотрудники полиции.

Также сообщалось, что в результате пожара в Инженерно-педагогической академии был госпитализирован пожарный. Так, в результате возгорания в Инженерно-педагогической академии в больницу с тепловым ударом был госпитализирован 35-летний работник ГСЧС, который принимал участие в тушении пожара.

В результате пожара было повреждено около 1320 кв. м.

Было установлено, что на крыше двухэтажного административного здания учебного заведения произошло возгорание при проведении ремонтных работ.