Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні

Надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки очікується сьогодні, 6 серпня

В Україні сьогодні, 6 серпня очікується надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки в деяких областях. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, згідно з інформацією синоптиків, в Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Рівненській, а також в Полтавській, Житомирській та Вінницькій областях переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в курортній зоні міста Коблево трапилась пожежа торгівельних павільйонів поряд з базою відпочинку Дністер. За попередніми даними внаслідок пожежі постраждалих немає. Причини встановлюють працівники поліції.

Також повідомлялося, що в результаті пожежі в Інженерно-педагогічній академії госпіталізований пожежний. Так, у результаті загоряння в Інженерно-педагогічній академії в лікарню з тепловим ударом був госпіталізований 35-річний працівник ДСНС, який брав участь у гасінні пожежі.

В результаті пожежі було пошкоджено близько 1320 кв. м.

Було встановлено, що на даху двоповерхової адміністративної будівлі навчального закладу сталося загоряння при проведенні ремонтних робіт.