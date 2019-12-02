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Синоптики попередили про значний сніг у п'ятьох областях

Новини » Суспільство     02.12.2019 - 13:43
Синоптики попередили про значний сніг у п'ятьох областях
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також на завтра в Україні оголошено штормове попередження

Погода в Україні 3 грудня суттєво погіршиться, вночі у п'ятьох областях значний сніг. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Крім того, повідомляється, що протягом доби 3 грудня в західних, південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

"Вночі у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях значний сніг; на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко прогнозувала погоду на завтра. Завтра в Україні очікується сніг та мокрий сніг, на дорогах - ожеледиця та малопрохідні тротуари. Вдень у вівторок в центральній частині України опади припиняться. На заході та півночі очікуються завтра в денні години невеликий сніг і мокрий сніг.

РБК-Україна писало, що середня місячна температура у грудні 2019 року в Україні складе від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, в Криму - до 3 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень.

Нагадаємо, минулого місяця в Києві було встановлено декілька температурних рекордів.

Завтра в Україні очікується мокрий сніг та ожеледиця Листопад у Києві був значно тепліший за кліматичну норму
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