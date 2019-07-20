Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности на выходных

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Пожарная опасность достигнет 5-го уровня

В период выходных 20-21 июля в большинстве областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, чрезвычайный уровень пожарной опасности 5-го класса ожидается в южных, восточных, центральных, а также во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В воскресенье, 21 июля чрезвычайная пожарная опасность будет преобладать в Киевской и Житомирской областях.

Кроме того, сегодня в Киевской области ожидается высокая пожарная опасность 4-го класса. Уже 21-22 июля уровень пожарной опасности в районе Мироновки, Борисполя, Барышевки, Белой Церкви и Яготина поднимется до чрезвычайного.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в субботу, 20 июля, в Украине ожидается потепление до +31, кратковременные осадки и гроза ожидаются только в западных областях. Ночью температура будет колебаться от +11 до +16. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек.

Также, по данным синоптика Наталки Диденко, сегодня, 20 июля, в Украине ожидается дождь, а во вторник, 23 июля, - похолодание. Вместе с тем, 20-21 июля температура воздуха в Украине повысится.