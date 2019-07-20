Синоптики попередили про високу пожежну небезпеку на вихідних

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Пожежна небезпека досягатиме 5-го рівня

У період вихідних 20-21 липня у більшості областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, надзвичайний рівень пожежної небезпеки 5-го класу очікується у південних, східних, центральних, а також у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях. У неділю, 21 липня надзвичайна пожежна небезпека переважатиме у Київській та Житомирській областях.

Крім того, сьогодні у Київській області очікується висока пожежна небезпека 4-го класу. Вже 21-22 липня рівень пожежної небезпеки у районі Миронівки, Борисполя, Баришівки, Білої Церкви та Яготина підніметься до надзвичайного.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що у суботу, 20 липня, в Україні очікується потепління до +31, короткочасні опади та гроза очікуються лише у західних областях. Вночі температура коливатиметься від +11 до +16. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Також, за даними синоптика Наталії Діденко, сьогодні, 20 липня, в Україні очікується дощ, а у вівторок, 23 липня, - похолодання. Разом з тим, 20-21 липня температура повітря в Україні підвищиться.