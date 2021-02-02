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Синоптики предупредили о возможных лавинах в Карпатах

Карпаты, Вторник 02 февраля 2021 10:02
Синоптики предупредили о возможных лавинах в Карпатах
Фото: Карпаты (freepik)
Автор: Андрей Козловский

В Карпатах сегодня, 2 февраля, ожидаются сложные погодные условия. На высокогорье существует риск схождения лавин.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, значительная снеголавинная опасность в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается из-за снегопада в регионе. Синоптики объявили третий уровень опасности.

Напомним, сегодня утром на западе и севере страны температура воздуха упала до -4 -12 градусов. В Черновицкой, Черкасской, Полтавской, южных районах Винницкой, Киевской и Сумской областей выпало до 20 см снега.

Также РБК-Украина писало, что 2 февраля, на востоке и юге Украины ожидаются дожди. Днем температура воздуха в некоторых регионах может подняться до +13 градусов, однако ночью в западных, центральных и северных регионах ожидаются сильные морозы.

Кроме того, за прогнозом Укргидрометцентра, в феврале 2021 года средняя месячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму до 3 градусов тепла.

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