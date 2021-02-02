Снег до 20 см и похолодание до -12: погода в Украине продолжает ухудшаться

Фото: снег (РБК-Украина)

Похолодание в Украине продолжается, сегодня утром на западе и севере страны температура воздуха упала до -4-12. В Черновицкой, Черкасской, Полтавской, южных районах Винницкой, Киевской и Сумской областей выпало до 20 см снега.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Как сообщается, снежный циклон покинул территорию страны. Вчера в центральных и западных регионах выпало до 20 см снега.

Сегодня утром небольшой снег во Львовской и Винницкой областях; дожди в Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и на востоке; туман в Ровенской, Тернопольской, Полтавской, Кировоградской, Одесской областях.

Температура воздуха на западе и севере -4-12, в центре -1-5, на юго-востоке +2+8.

Состояние покрытия на отдельных участках дорог государственного значения в Волынской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской областях частично заснеженное, в областях с осадками местами мокрое, в остальных областях - сухое.

Напомним, синоптики Гидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня, на востоке и юге Украины ожидаются дожди.

Кроме того, по прогнозу Укргидрометцентра, в феврале 2021 года средняя месячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму до 3 градусов тепла.