ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Снег до 20 см и похолодание до -12: погода в Украине продолжает ухудшаться

Киев, Вторник 02 февраля 2021 08:45
Снег до 20 см и похолодание до -12: погода в Украине продолжает ухудшаться
Фото: снег (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Похолодание в Украине продолжается, сегодня утром на западе и севере страны температура воздуха упала до -4-12. В Черновицкой, Черкасской, Полтавской, южных районах Винницкой, Киевской и Сумской областей выпало до 20 см снега.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Как сообщается, снежный циклон покинул территорию страны. Вчера в центральных и западных регионах выпало до 20 см снега.

Сегодня утром небольшой снег во Львовской и Винницкой областях; дожди в Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и на востоке; туман в Ровенской, Тернопольской, Полтавской, Кировоградской, Одесской областях.

Температура воздуха на западе и севере -4-12, в центре -1-5, на юго-востоке +2+8.

Состояние покрытия на отдельных участках дорог государственного значения в Волынской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской областях частично заснеженное, в областях с осадками местами мокрое, в остальных областях - сухое.

Напомним, синоптики Гидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня, на востоке и юге Украины ожидаются дожди.

Кроме того, по прогнозу Укргидрометцентра, в феврале 2021 года средняя месячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму до 3 градусов тепла.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество похолоданиеПогода

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь