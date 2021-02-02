Синоптики попередили про можливі лавини в Карпатах

Фото: Карпати (freepik)

У Карпатах сьогодні, 2 лютого, очікуються складні погодні умови. На високогір'ї існує ризик сходження лавин.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, значна сніголавинна небезпека у високогір’ї Iвано-Франкiвської області очікується через відновлення снігопаду у регіоні. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

Нагадаємо, сьогодні зранку на заході та півночі країни температура повітря впала до -4 -12 градусів. У Чернівецькій, Черкаській, Полтавській, південних районах Вінницької, Київської та Сумської областей випало до 20 см снігу.

Також РБК-Україна писало, що 2 лютого, на сході та півдні України очікуються дощі. Вдень температура повітря у деяких регіонах може піднятися до +13 градусів, однак вночі у західних, центральних та північних регіонах очікуються сильні морози.

Крім того, за прогнозом Укргідрометцентру, у лютому 2021 року середня місячна температура в Україні становитиме від 3 градусів морозу до 1 градусів тепла, в Криму до 3 градусів тепла.