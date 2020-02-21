Синоптики предупредили о возможном схождении лавин в Карпатах

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Схождение лавин ожидается в горах Ивано-Франковской области

В Карпатах сегодня, 21 февраля, синоптики предупреждают о значительной опасности схождения снежных лавин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что значительная снеголавинная опасность ожидается в горах Ивано-Франковской области (3 уровень опасности).

Напомним, РБК-Украина писало, что горная поисково-спасательная часть Закарпатской области создала сервис для туристов, который поможет при необходимости их спасения. Туристам предлагается зарегистрироваться на онлайн-сервисе перед выходом в горы. В случае отсутствия связи с туристами в указанное время, спасательная группа отправится на их поиски.

Ранее сообщалось, что в Карпатах горные спасатели в районе Драгобрата нашли пятерых заблудившихся туристов. Четверо украинцев и гражданка Литвы заблудились во время прохождения туристическими маршрутами.

Отметим, сегодня, 21 февраля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, в западных и восточных областях прогнозируют снег и мокрый снег. Днем температура достигнет +4+6 градусов.