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Синоптики попередили про можливе сходження лавин у Карпатах

Новини » Суспільство     21.02.2020 - 08:59
Синоптики попередили про можливе сходження лавин у Карпатах
Ілюстративне фото (flickr.com/wsdot)

Сходження лавин очікується в горах Івано-Франківської області

У Карпатах сьогодні, 21 лютого, синоптики попереджають про значну небезпеку сходження снігових лавин. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що значна сніголавинна небезпека очікується в горах Івано-Франківської області (3-й рівень небезпеки).

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що гірська пошуково-рятувальна частина Закарпатської області створила сервіс для туристів, який допоможе при необхідності їх порятунку. Туристам пропонується зареєструватися на онлайн-сервісі перед виходом в гори. У разі відсутності зв'язку з туристами в зазначений час, рятувальна група відправиться на їх пошуки.

Раніше повідомлялося, що в Карпатах гірські рятувальники в районі Драгобрату знайшли п'ятьох туристів, що заблукали. Четверо українців і громадянка Литви заблукали під час проходження туристичними маршрутами.

Зазначимо, сьогодні, 21 лютого, в Україні очікується погіршення погодних умов, в західних і східних областях прогнозують сніг та мокрий сніг. Вдень температура досягне +4+6 градусів.

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