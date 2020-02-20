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В ГСЧС создали сервис для защиты туристов в горах

Новости » Общество     20.02.2020 - 14:14
В ГСЧС создали сервис для защиты туристов в горах
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Спасатели предлагают туристам зарегистрироваться перед выходом в горы

Горная поисково-спасательная часть Закарпатской области создала сервис для туристов, который поможет при необходимости их спасения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Так, спасатели предлагают туристам, которые собрались в горы, зарегистрироваться онлайн на сайте ГСЧС.

В ведомстве пояснили, что в случае, если группа зарегистрированных туристов не выйдет на связь в указанное время, спасатели отправятся на их поиски.

Для регистрации необходимо ввести контактные данные, дату и направление туристического маршрута, а также дату окончания маршрута.

Зарегистрироваться можно по ссылке: bit.ly/37KRewO

Напомним, ранее спасатели предупредили об опасности схождения лавин в Карпатах сегодня, 20 февраля. В горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей объявлен 3 уровень опасности.

Также РБК-Украина писало, что в горах Закарпатской области спасатели нашли четверых заблудившихся туристов. Сначала спасатели нашли двух туристов, которые заблудились на горе Драгобрат во время катания на лыжах. Уже во время поисков к спасателям вышла 40-летняя туристка, которая также потеряла ориентиры из-за плохой видимости.

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