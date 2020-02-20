Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

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Схождение лавин ожидается в горах Ивано-Франковской области

В Карпатах сегодня, 20 февраля, ожидается значительная опасность схождения снежных лавин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, 20 февраля ожидается теплая погода, небольшой дождь на западе, а во всех других частях потепление до +10.

В западных областях сегодня пройдет небольшой дождь. Там температура воздуха днем +6+8, а ночью 0+2. На востоке страны переменная облачность, без осадков, днем +3+7, а ночью -1+1.

В столице сегодня переменная облачность, без осадков. Днем +6+8, а ночью 0+2.

Ранее РБК-Украина писало, что в горах Закарпатской области спасатели нашли четырех туристов, которые заблудились. По данным службы, спасатели нашли двух туристов, которые заблудились на горе Драгобрат во время катания на лыжах. Во время поисков к спасателям вышла 40-летняя туристка, которая также потеряла ориентиры из-за плохой видимости.