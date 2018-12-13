Синоптики предупредили украинцев о снеге и гололедице завтра

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра в Украине ожидается небольшой снег, температура до -10

В Украине завтра, 14 декабря, ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сообщается, что завтра в Украине небольшой снег, ночью в западных областях умеренный снег; только в восточных областях и Приазовье, днем и на юге страны без существенных осадков. Ветер юго-восточный (в западных областях - северо-западный), 5-10 м/с.

Температура в течение суток от - 4 до +1, днем в Крыму и на юге Одесской области от+3 до +8; в Карпатах ночью от -5 до -10, днем от -1 до -6.

В Укргидрометцентре отмечают, что на дорогах страны гололедица.

Фото: погода на завтра (facebook.com/ukrgmc.official)

Напомним, по состоянию на утро 13 декабря в результате снегопадов в Украине обесточены 170 населенных пунктов. В частности, из-за снегопадов и сильных порывов ветра обесточены 170 населенных пунктов в шести областях. В частности, в Черниговской - 85, Киевской - 40, Сумской - 30, Херсонской - 9, Кировоградской - 4 и Николаевской - 2.

Ранее синоптики предупредили о снеге и гололедице в Украине. Сегодня в западных, ночью и в большинстве северных и центральных областях - умеренный снег. Вместе с тем, на Приазовье и на крайнем востоке Украины днем существенных осадков не ожидается.

Отметим, из-за снегопада киевлян просят воздержаться от поездок на своих авто, чтобы не провоцировать пробки.